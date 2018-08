Kersthuisje zoekt nog 20 marktkramers 14 augustus 2018

De familie Henry uit de Waterstraat in Lauwe organiseert op vrijdag 7 december voor de derde keer een kerstmarkt. De familie raakte bekend door de opvallende kerstversiering aan de gevel en in de tuin, met meer dan 40.000 lichtjes. Een tiental deelnemers van vorige editie heeft al bevestigd om opnieuw aanwezig te zijn op de kerstmarkt. De organisatoren zoeken nog een twintigtal standhouders om de andere plaatsen te vullen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website www.lauwes-kersthuisje.be/kerstmarkt-2018. (XCR)