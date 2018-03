Kersthuis familie Henry brengt 541 euro op 01 maart 2018

De familie Henry uit Lauwe slaagde er opnieuw in om op eigen houtje een kerstmarkt in de Waterstraat te organiseren met een dertigtal kraampjes. De opbrengst van de bar bracht 541,51 euro op en werd geschonken aan basisschool Ter Molen in Lauwe, waar alle kleinkinderen van Johan en Linda school lopen. Johan en Linda toveren elk jaar hun huis om tot kersthuis en versierden de woning afgelopen december met bijna 45.000 lichtjes. Elk jaar blijft de versiering groeien. Het koppel bracht de cheque zelf naar Ter Molen.





(XCR)