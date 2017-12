Kat dood teruggevonden na vergiftiging 02u40 0

In de Dronckaertstraat in Rekkem vond een 45-jarige vrouw haar kat maandag dood in de tuin. "Haar ogen waren opengesperd en haar mond stond wagenwijd open met geel vocht", vertelt de vrouw. De dierenarts bevestigde het vermoeden van de vrouw, haar kat, Witje, was gestorven door vergiftiging.





Ondertussen deed ze aangifte bij de politie. Opvallend, het is al het derde jaar op rij dat een kat in de Dronckaertstraat tijdens de Kerstperiode sterft door vergiftiging. De dood van Witje heeft de vrouw erg aangegrepen. De kat was dan ook al zes jaar deel van de familie. "Zo'n lieve en sociale poes", snikt de onfortuinlijke dierenvriend. Toch kan ze nog troost vinden bij haar hondje Aika.





"Ik vermoed eigenlijk dat het gif voor mijn hond bedoeld was. Ze is zo bang van vuurwerk dat ze heel luid begon te blaffen en ik denk dat iemand zich daaraan ergerde." (AHK)