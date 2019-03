Kassa gestolen uit café Pauline & Paulette Alexander Haezebrouck

24 maart 2019

11u53

In de nacht van zaterdag op zondag is een dief er vandoor gegaan met de kassa met startgeld uit café Pauline & Paulette op de Lauweplaats in Lauwe. Dat gebeurde tussen middernacht en 2 uur ’s morgens. De dief griste ook geld, twee gsm’s en de opbrengst van de avond voorheen uit een handtas. De politie onderzoekt de zaak, van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor.