Kasper Vandecasteele nieuwe fractieleider s.pa Maxime Petit

02 januari 2019

Kasper Vandecasteele werd naar voren geschoven als de nieuwe kopman van sp.a Menen in de gemeenteraad en volgt daarmee Patrick Roose op. Kasper is pas 27 en professioneel actief als dakwerker. De nieuwe fractieleider wordt in 2022 ook schepen in de grensstad. Hij vervangt dan Herman Ponnet en zal onder meer de jeugdzaken behartigen. “Men vertelde mij dat het 100 jaar geleden zal zijn dat socialist Robert Detaevernier op 27 jaar als jongste schepen in Menen startte. Ik vind het vooral belangrijk dat de stem van de jongeren gehoord zal worden”, vertelt Kasper. “Als geboren en getogen Menenaar wil ik met veel enthousiasme meebouwen aan een stad waar alle talenten ingezet worden om er op vooruit te gaan.”

Sofie Moerkerke zal namens sp.a Menen in het nieuwe bijzonder comité voor de sociale dienst zetelen.