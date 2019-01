Kapper ‘Mono’ hangt zijn schaar na 57 jaar aan de haak: “Eigenlijk vroeg ik te weinig geld” Maxime Petit en Xavier Coppens

17 januari 2019

21u23 0 Menen Noël Vankeirsbilck bergt op zijn 71ste verjaardag op 15 maart zijn schaar en kam definitief op. De herenkapper had van 1971 tot 2015 zijn eigen salon Mono in de Dronckaertstraat en werkte nadien alleen nog aan huis. “Hein Vanhaezebrouck, Klaas Delrue en Ignace Crombé zaten geregeld in mijn kappersstoel.”

Amper 14 jaar was Noël Vankeirsbilck toen hij in een zaak in Desselgem zijn eerste stappen zette als kapper om daarna 6 jaar bij de befaamde Burggraeve in Kortrijk de stiel te leren. Dan volgde nog een passage bij Coiffure Moderne in Lauwe, het salon van zijn vader Odiel. “Die wilde eigenlijk niet dat ik in zijn voetsporen zou treden”, weet Noël nog goed. “Hij zag eerder een leerkracht LO in mij omdat ik in dat onderdeel altijd goede schoolresultaten kon voorleggen in het college van Wevelgem. Wanneer ik toch besliste om voor kapper te gaan, reageerde hij zelfs ontgoocheld.”

Vader kapot geconcurreerd

“De klanten van mijn vader waren destijds opgezet met de nieuwe wind die in zijn salon waaide. In die mate dat ze na mijn komst alleen nog door mij gekapt wilden worden. In 1971 besloot ik mijn eigen zaak te starten en het overgrote deel van de klanten maakte de overstap mee. Mijn vader heeft zelfs elders moeten werken om het verlies te compenseren. Ja, eigenlijk heb ik hem kapot geconcurreerd. Dat heeft toch een hele poos voor onderlinge wrevel gezorgd maar na verloop van tijd streken we de plooien weer glad.”

Ondertussen toverde Noël zijn salon ‘Mono’ uit tot een goed draaiende business. “Ik werkte gemiddeld 65 uren per week. Zelfs op zondag stonden mijn deuren open. Soms moesten klanten uren wachten om aan de beurt te komen maar dat hadden ze er blijkbaar voor over. Mijn bekendste klanten waren Hein Vanhaezebrouck, al kwam die niet zo vaak gezien hij toen nog lange blonde lokken had, Klaas Delrue van Yevgueni en Ignace Crombé. Die laatstgenoemde passeerde hier tweewekelijks voor een kapbeurt.”

Overval

Nog voor Noël zijn eigen zaak uit de grond stampte kon hij al pronken met een titel. “In 1969 werd ik provinciaal kampioen haarsnit voor heren. Op een internationale wedstrijd met meer dan 100 deelnemers werd ik ooit tweede. Daar zat mijn stressbestendigheid voor een groot stuk tussen. Ik kon perfect met de tijdsdruk omgaan”, zegt hij trots. Maar ook zijn koelbloedigheid kwam in de herfst van zijn loopbaan goed van pas. “Op een koude winterdag ergens in 2010 stormde hier een Fransman binnen die een pistool op mij richtte en de inhoud van de kassa eiste. De vier wachtende klanten zaten verstijfd op hun stoel terwijl ik de overvaller het geld gaf. Nadien heb ik de klanten nog geknipt alsof er niets gebeurd was. Grote schrik had ik niet al werkte ik wel een tijdje achter gesloten deuren toen het donker werd.”

Niet rijk

Hij blikt ondanks die zwarte pagina terug op een mooie loopbaan. “Mocht ik mijn leven kunnen herdoen, dan werkte ik weer als kapper en bijna exact op dezelfde manier. Alleen mijn prijzenpolitiek zou ik allicht aanpassen want collega’s lieten vaak vallen dat ik veel te goedkoop kapte. Ook nu nog vraag ik maar de helft van een doorsnee kapper. Neen, rijk ben ik niet geworden in al die jaren. Maar dat hoefde ook niet. Ik genoot gewoon van mijn job en van het gezelschap van mijn klanten. Uiteraard ga ik die missen maar ondertussen heb ik al een andere bezigheid waar sociaal contact voorop staat. Als conciërge van zorgresidentie De Eglantier in Wevelgem sta ik dagelijks achter de toog. Klanten die mij nog eens willen ontmoeten na mijn kapperspensioen, zijn altijd welkom om iets te komen drinken.”