Juwelen gestolen uit slaapkamer Alexander Haezebrouck

10 februari 2019

Dieven gingen er vrijdagnamiddag tussen 14.30 uur en 17.15 uur vandoor met juwelen uit een slaapkamer van een woning in Menen. De daders slaagden erin zichzelf toegang te verlenen tot de woning in de Vinkenstraat via de zijdeur van het huis. De inbrekers doorzochten de hele woning en gingen er uiteindelijk vandoor met enkele juwelen vanuit de slaapkamer. De politie onderzoekt de zaak, van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.