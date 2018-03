Joseph en Lena zijn diamanten echtpaar 16 maart 2018

Joseph Vankemmel (82) en Lena Depover (81) uit Lauwe vierden hun zestigste huwelijksverjaardag in aanwezigheid van hun drie kinderen Patrick, Corine en Caroline, de zeven klein- en de vier achterkleinkinderen. En er is nog een vijfde achterkleinkind op komst. Julien werd in de Champagnestreek in Bar-sur-Aube geboren, zijn vrouw in Vlamertinge. Ondertussen woont het koppel al twintig jaar in Lauwe.





