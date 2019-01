Jongeren stampen zelf pop-up JOC uit de grond: “Na geslaagde proefperiode een vaste stek zoeken” Maxime Petit

18 januari 2019

18u01 0 Menen Na meer dan vier jaar kunnen jongeren uit de grensstad vanaf 25 januari weer terecht in een jeugdhuis, al wordt het in eerste instantie nog een pop-up versie. Een 14-koppig kernbestuur kreeg dit met behulp van de jeugdraad en het stadsbestuur voor mekaar. “Als we de proefperiode van zes maanden goed doorstaan, dan starten we een volwaardig JOC.”

Na een vermoeiende en veel te lange schoolweek een pint gaan pakken met de schoolmakkers in het jeugdhuis. Maar niet voor je eerst strompelde over de berg boekentassen die de doorgang versperde. Het is een flashback naar de glorieperiode van het toenmalig jeugdhuis Den Overkant in de Bruggestraat dat begin 2012 de deuren sloot door een hoge schuldenberg en een gebrek aan vrijwilligers. De nieuwe start onder de noemer ‘Den Over’ op het eind van datzelfde jaar was niet meer dan een flauw afkooksel van de vorige versie. Na minder dan twee jaar ook toen weer einde verhaal. Sinds januari 2015 geen jeugdhuis meer in Menen en het gemis ervan klonk de laatste tijd alsmaar luider. Ook in de aanloop naar de verkiezingen werd het opnieuw een ‘hot topic’.

Geen traditioneel café

Een groep jongeren nam na de zomer het heft in handen en amper vier maanden later zien ze met de opstart van JOC ’t Kordon hun droom in vervulling gaan. Eén van de mede-initiatiefnemers is de 20-jarige Arthur Daneels. “Het mooie aan de zaak is de heterogene groep waaruit het kernbestuur bestaat”, weet Arthur. “Gastjes van amper 16, prille twintigers, kerels van de Chiro, meisjes van de KSA en de Scouts,… dat maakt de kans op slagen alleen maar groter.”

“We openen het JOC voorlopig één avond per maand, in principe telkens de laatste vrijdag. In februari lukt dat niet maar we compenseren dat met twee avonden in maart, de 1ste en de 29ste. Iedereen is er welkom en het wordt geen traditioneel café waar je verplicht bent om te consumeren. Ook jongeren die gewoon willen ‘chillen’ zonder te drinken, zijn meer dan welkom. Daarom kozen we bewust voor de term jongerenontmoetingscentrum en niet voor jeugdhuis. Winst maken vormt ook geen doel op zich. Daarom verkopen we onze pintjes aan 1,50 euro.”

50 vrijwilligers

Het pop-up JOC komt in de ingang van Park Ter Walle en zal door het leven gaan als ’t Kordon. “Je hoeft niets achter de naam te zoeken”, verzekert Arthur ons. “Het kwam naar voren tijdens een brainstormsessie en iedereen vond dat het goed bekte. ’t Kadet was de andere suggestie die het net niet haalde.”

“Park ter Walle werd ons door het stadsbestuur voorgesteld als tijdelijke locatie maar het is echt de bedoeling dat we op termijn elders een vaste stek zoeken. We opteren niet voor de locatie van Den Overkant die nog vrij is want we willen niet gelinkt worden aan die vroegere organisatie. Eerst wachten we de proefperiode af van zes maanden in Park Ter Walle. Als blijkt dat de boel daar niet goed marcheert, dan kunnen we de plannen weer opbergen. Toch heb ik er goede hoop op dat we slagen in ons opzet want er staan al 50 jongeren op de vrijwilligerslijst en de jeugd in het algemeen reageert laaiend enthousiast.”

Ook gejuich uit politieke hoek. Toekomstig schepen van Jeugd Kasper Vandecasteele (sp.a) en gemeenteraadslid Stan Roose (Open Vld): “Als Team 8930 zijn we voorstander van dit project, zeker omdat het vanuit de jongeren zelf komt. We steunen hen in eerste instantie door een tijdelijke locatie aan te bieden en nadien hopelijk met het aanreiken van een volwaardig jeugdhuis.”

Om het tijdelijk JOC wat op te fleuren zoekt het bestuur van ’t Kordon nog naar decoratiemateriaal. Wie sfeerspullen op overschot heeft, mag die aanbieden via de Facebookpagina van ’t Kordon die nog voor de officiële opening al bijna 300 volgers telt. Zaterdag zijn de handige harry’s vanaf 8u30 welkom in Park Ter Walle voor de inrichting van de nieuwe jongerenstek.