Jongeren eisen geld voor lokalen JEUGDVERENIGINGEN HOUDEN VREDIG PROTEST AAN STADHUIS

27 februari 2018

02u28 0 Menen Net voor de gemeenteraad in Menen is gisteravond een honderdtal leden van jeugdverenigingen naar het stadhuis getrokken. Tijdens een vredig protest eisten de jongeren meer geld. De scouts, Chiro en KSA van Menen en de Chiro's van Rekkem en Lauwe huizen momenteel in lamentabele lokalen.

Jongeren die geld nodig hebben om deftige ruimtes te bouwen: het is een oud zeer dat al vele jaren zwaar doorweegt op de werking van jeugdverenigingen. Gisteren hebben ze de beleidvoerders daar nog eens fijntjes op gewezen. "Wij tellen het meeste aantal leden, maar huizen in de kleinste lokalen", zegt Simon Bulcaen van de KSA. "Wij vragen 60.000 tot 80.000 euro om het afdak om te bouwen tot extra lokalen en dat is voor de stad een redelijk bedrag. Onze barakken proberen wij zelf wat op te lappen, maar werden de jongste maanden geplaagd door de ene diefstal na de andere."





De scouts van Menen hebben op het einde van 2017 een bouwaanvraag ingediend en hebben voor een eerste fase van hun nieuwbouw 240.000 euro nodig. "En dan spreken we enkel over de ruwbouw", zegt Thomas Acke. "Wij kunnen dat niet alleen dragen." Zelfde verhaal bij Chiro Oskaarke in Lauwe. "Ook wij hebben onze bouwaanvraag ingediend en hebben 120.000 euro nodig voor de ruwbouw. We hopen zo veel mogelijk centen van de stad te verkrijgen", zegt volwassen begeleider Wouter Mertens.





Paasvakantie

Het stadsbestuur is begripvol, maar geeft meteen mee dat het niet over de nodige centen beschikt om alle noden meteen te financieren. "Naast een jaarlijks investeringsbedrag van 50.000 euro hebben we de pot voor dit jaar verhoogd tot 200.000 euro. Maar ik besef dat dit bedrag nog ruim onvoldoende is", geeft schepen van Jeugd Griet Vanryckegem (N-VA) toe.





"Samen met de jongeren hebben we een bouwgroep opgericht en werden alle noden van de jeugdverenigingen op vlak van infrastructuur opgelijst. Ik beloof dat ik tegen de paasvakantie met een concreet extra budget over de brug zal komen."





Herinnering

De jeugdverenigingen hopen op hetzelfde moment de nodige subsidies te verkrijgen, maar beseffen dat dit niet haalbaar zal zijn. "Als niet alle jeugdbewegingen tegelijkertijd ondersteund kunnen worden, hoe kunnen we dan zeker zijn dat iedereen binnen enkele jaren evenveel subsidies zal krijgen als vandaag? We zullen dus verplicht worden om allen gefaseerd te werken", gaat Thomas Acke van de scouts verder. "Toch willen we vanavond niet provoceren. Zie ons protest als een vriendelijke herinnering." Na het protest trok de helft van de jongeren naar de gemeenteraad zelf, maar op de raad werden de jongeren voorlopig niet wijzer.