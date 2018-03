Jonge nieuwkomers bloeien open op podium 17 maart 2018

02u27 0 Menen Een 25-tal OKAN-leerlingen, dat zijn jonge anderstalige nieuwkomers, proeven dezer dagen van kunst. Ze mogen hun gevoelens uiten al zingend en al dansend.

De jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar zitten in de OKAN-klas van de Grenslandscholen. Dankzij een samenwerking met De Figuranten, Passerelle en CC De Steiger bloeien ze helemaal open op het podium. "Bij een eerste repetitie waren ze erg bedeesd, maar dankzij heel wat ondersteuning krijgen we iets moois te zien op het podium", vindt artistiek leider Pol Coussement. "Neem nu Omar, amper 16 en een echt theaterbeest." Omar is geflatteerd. "Hier moet ik niet bang zijn. Ik kan mijn emoties tonen en we worden allen met respect behandeld", zegt de jongen. De jongeren brengen een productie rond het toepasselijke thema 'grenzen'. Ze treden op op donderdag 29 maart om 19 en om 20.15 uur in CC De Steiger. (XCR)