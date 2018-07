Jins op buitenlands kamp naar Hongarije 18 juli 2018

De Jins (tussen de 17 en 18 jaar oud) van de scouts John F. Kennedy in Menen zijn op buitenlands kamp geweest. De bestemming dit jaar was Hongarije. "We verbleven een paar dagen in Boedapest en trokken dan naar het Balatonmeer, waar net het Balaton Sound Festival plaatsvond", zeggen leden Torre Maertens en William Desmedt. Voor leidster Fien Claeys viel de reis bijna in het water. De jongedame kreeg een infectie aan haar voet en zat in het gips. Maar je bent scout of je bent het niet, dus ging Fien mee naar Hongarije. Ze moest zich wel behelpen met krukken en een rolstoel.





(CMW)