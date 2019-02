Jeremy Vandoorne uit Lauwe heeft alweer gastrol beet in Familie Alexander Haezebrouck & Joyce Mesdag

22 februari 2019

14u19 0 Menen Jeremy Vandoorne (33) uit Lauwe heeft voor de derde keer in twee jaar tijd een gastrol beet in Familie op VTM. “Drie afleveringen lang zie je mij als de Spaanse student in de B&B van Guido en Emma”, vertelt de Lauwenaar.

Wie donderdagavond goed heeft opgelet tijdens Familie zag hoe Jeremy Vandoorne als José de Spaanse student zijn entree maakte in Familie. “Het gaat om een gastrol van drie afleveringen, dus ik ben ook vrijdag en maandag te zien”, vertelt Jeremy die beter bekend is als superheld Xavier uit de studio 100 serie ROX. “Het was enorm leuk om te doen en is een ideale afwisseling omdat het eens iets totaal anders is. In Familie moet ik Engels praten met een Spaans accent. Het toeval wil dat ik afgelopen zomer heel wat shows gepresenteerd heb in Bellewaerde en daar waren Mexicanen en Spanjaarden waarmee we in het Engels communiceerden. Mijn inspiratie heb ik dus bij hen gehaald. Toen ik de beelden in handen kreeg heb ik ze meteen naar hen gestuurd. Ze lagen plat van het lachen en herkenden helemaal zichzelf in mijn rol”, lacht Jeremy. Hoe de rol van Jeremy zal aflopen valt nog af te wachten. “José probeert Emma mee uit te vragen die nog niet zo lang geleden haar man heeft bedrogen. De vraag is of Emma mee uit gaat met José of ze toch kiest voor haar man Guido.”