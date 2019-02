Jaar cel en fikse boete voor verkoop cannabis

en cocaïne LSI

04 februari 2019

14u39

Bron: LSI 0 Menen Een 34-jarige man uit Menen is bij verstek door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot één jaar effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro voor de verkoop van cannabis en cocaïne. De rechter verklaarde ook 11.105 euro drugsgeld verbeurd.

De politie kwam de man op het spoor tijdens een observatie van een woning in een ander drugdossier. Pieter-Jan V. bleek 25,7 gram cannabis op zak te hebben en bekende dat hij af en toe ook drugs verkocht aan twee afnemers. Volgens het parket was die verklaring ongeloofwaardig en lag het aantal klanten hoger. Pieter-Jan V. werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij daagde niet op voor de behandeling van zijn zaak, maar kwam wel naar de uitspraak luisteren. Wellicht tekent hij verzet of beroep aan tegen de nieuwe veroordeling.