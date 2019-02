Isolatie vat vuur tijdens asfalteringswerken bij prestigieus woonblok in aanbouw VHS

20 februari 2019

De brandweer rukte woensdagnamiddag uit naar de Koningin Astridlaan in Lauwe. Daar was brand gemeld in een prestigieus woonblok in aanbouw. Arbeiders waren er bezig met asfalteringswerken op één van de terrassen. Op een bepaald moment vatte de isolatie vuur in een spouwmuur. Omdat de arbeiders de situatie niet zelf de baas konden, riepen ze de hulp in van de brandweer. Die slaagde erin om op een afstand isolatie weg te snijden zodat het vuur niet verder kon uitbreiden. De schade bleef beperkt, niemand raakte gewond. Het brandje deed zich voor in Blanc de Lys, een project waarbij twaalf exclusieve luxeappartementen met zicht op de Leie worden gecreëerd. Instapprijs voor een appartement: 479.000 euro. Meer dan de helft van de appartementen zijn al verkocht.