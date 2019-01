Installatievergadering gemeenteraad in alle sereniteit Maxime Petit

02 januari 2019

21u04 6 Menen Geen tumult woensdagavond bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Menen. De politieke storm na het buitenspel zetten van CD&V en de populaire burgemeester Martine Fournier is gaan liggen. De vele nieuwsgierigen in de te kleine raadzaal van het stadhuis hielden het een hele zitting rustig.

De nieuwe coalitie rond ‘Team 8930’ met Open Vld, NV-A en s.pa, die CD&V en de populaire burgemeester Martine Fournier buitenspel zette, veroorzaakte heel wat misnoegen na de verkiezingen van 14 oktober. Een ludieke protestpagina op Facebook en een actie ter ondersteuning van toenmalig burgemeester Fournier onderstreepten de frustraties bij sommige Menenaars. Maar van al dat tumult was tijdens de installatievergadering weinig tot zelfs niets meer te merken. Het werd dan ook een serene plechtigheid uit het boekje met de verkozenen die om beurt de eed aflegden gevolgd door obligaat applaus. Martine Fournier zag het met lede ogen aan. “Natuurlijk is dit geen prettige avond voor mij”, was ze eerlijk. “Al draai ik vanaf nu de knop om en ga ik met opgeheven hoofd oppositie voeren. Ik ben blij voor de partijgenoten die hier voor het eerst de eed aflegden en die gemotiveerd zijn om alles te doen voor hun stad.”

Een ander verhaal bij nieuwkomer in het schepencollege Virginie Breye (N-VA). “Ik voelde meteen dat de sfeer in de nieuwe coalitie goed zat. We hebben al een paar ideeën uitgewerkt en ik geloof in een stevig beleid de komende zes jaar. Ik sta te popelen om erin te vliegen met deze sterke ploeg.” ‘Team 8930’ heeft met 16 van de 31 zetels een krappe meerderheid, maar burgervader Eddy Lust ziet daar geen graten in. “Integendeel, want daardoor zijn we nog meer met mekaar verbonden en vormen we een hecht team. Dat gevoel had ik bij de vorige legislatuur niet.”

Tijdens de weinig opwindende installatievergadering was er even animo. Toen nieuwe burgemeester Eddy Lust en kersvers schepen Angelique Declercq worstelden met hun lint luidde er wat hoongelach.