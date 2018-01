Inschrijvingen starten voor volgend schooljaar 23 januari 2018

Deze week ontvangen alle ouders van de 353 kinderen die in 2016 geboren zijn en in Menen wonen een folder met afspraken over inschrijven in een school.





De inschrijvingen verlopen in verschillende fases. Zo krijgen broers en zussen van leerlingen van de school voorrang en kunnen al inschrijven tussen 1 en 21 februari. Andere kinderen moeten wachten tot 1 maart.





Ouders stellen de inschrijving best niet uit, want wie zich eerst aanbiedt, wordt eerst ingeschreven. Meer info via www.naarschoolinmenen.be. (XCR)