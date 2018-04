Inferno treft sanitairbedrijf Saverwel BUURTBEWONERS GEËVACUEERD NADAT ASBEST VRIJKOMT ALEXANDER HAEZEBROUCK

05 april 2018

02u43 0 Menen Een verwoestende brand heeft gisteren sanitairbedrijf Saverwel langs de Dronckaertstraat in de as gelegd. Buurtbewoners moesten een tijdlang hun woning verlaten om geen giftige rook in te ademen.

De brand brak gisteren om 10 uur 's ochtends uit. "Ik hoorde plots knallen en een luide bieptoon, wellicht het brandalarm", vertelt buurtbewoner Eli Litaer (85). "Toen ik buiten ging kijken, zag ik een klein beetje rook. De brandweer was snel ter plaatse, maar in geen tijd stond het bedrijf in lichterlaaie. De hulpdiensten kwamen me meteen zeggen dat ik mijn huis moest verlaten."





Inboedel niet te redden

De brandweer kwam massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden. "De vlammen sloegen al uit het dak toen we toekwamen", vertelt kapitein Henk Vanwalleghem van de zone Fluvia. "We zijn het vuur langs de buitenkant beginnen blussen. We hebben geprobeerd om binnen te gaan, maar dat was niet gemakkelijk. Al snel was duidelijk dat de inboedel niet meer te redden viel. Gelukkig was er niemand in het gebouw aanwezig en er was geen gevaar dat de vlammen zouden overslaan op een ander pand." Zaakvoerder Philippe Vanderroost was kort voor het ontstaan van de brand nog in de burelen geweest. Daarna was hij vertrokken naar een werf. Hij werd door zijn broer opgebeld om het slechte nieuws te melden.





Door de brand ontstond een enorme zwarte rookwolk die vanaf kilometers ver te zien was. De Dronckaertstraat in Lauwe was urenlang volledig afgesloten voor het verkeer en een tiental buurtbewoners moest urenlang zijn woning verlaten, omdat er ook asbest was vrijgekomen. "We hadden opvang voorzien in het dorpshuis in Rekkem, maar alle bewoners vonden elders onderdak", zegt burgemeester Martine Fournier. De meeste bewoners bleven de eerste uren in de buurt om te kijken naar de indrukwekkende brand. "Ik heb de zaakvoerder rond 9 uur nog zien vertrekken", vertelt een buurtbewoonster. "Hij zwaaide nog vriendelijk, er was toen nog helemaal niets aan de hand." 's Namiddags kon iedereen weer naar huis.





Asbest

"De asbestdeeltjes uit de dakplaten gingen de lucht in met de rook, maar al bij al gaat het om een zeer lage concentratie", zegt kapitein Vanwalleghem. "Na de brand was er geen gevaar meer. Wel zal het terrein volledig gesaneerd moeten worden."





De loods stond vol met sanitair materiaal, bestelwagens, computers en papieren. Daar blijft niets meer van over. Alleen het geraamte van de bleef overeind. De oorzaak van de brand was gisteren nog niet bekend. Vermoedelijk was er geen kwaad opzet in het spel.