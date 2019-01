Industrielaan half uur afgesloten door gaslek Alexander Haezebrouck & Joyce Mesdag

Bij het bedrijf Berryalloc in de Industrielaan in Menen ontstond vannacht omstreeks 4.30 uur een gaslek. De slang van een propaantank om gasflessen van heftrucks te vullen, kraakte plots af tijdens het vullen van gasflessen. De brandweer snelde ter plaatse en evacueerde de aanwezige arbeiders in het bedrijf. “We hebben het gaslek vrij snel kunnen dichten door de hoofdafsluiting dicht te draaien”, zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. “Door het gaslek werd de Industrielaan een half uur afgesloten.” De brandweer deed daarna nog metingen in de naastliggende bedrijven en in de riolen, maar alles bleek negatief.