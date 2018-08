Inbrekers stelen printer en nachtkijker 13 augustus 2018

02u30 0

In de Vagevuurstraat werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in een woning. De daders verschaften zichzelf toegang tot het huis door vanuit de tuin het schuifraam uit de rails te trekken. De dieven gingen er vandoor met een printer en een nachtkijker. De politie onderzoekt de zaak. (AHK)