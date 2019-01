Inbrekers slaan glazen toegangsdeur kapsalon aan diggelen Alexander Haezebrouck

13 januari 2019

15u43 0

In een kapsalon in de Kortrijkstraat in Menen hebben inbrekers in de nacht van zaterdag op zondag de glazen toegangsdeur aan diggelen geslagen. Dat gebeurde tussen 20 uur zaterdagavond en 3.15 uur zondagmorgen. De daders gingen nadien binnen in het kapsalon en gingen er uiteindelijk vandoor met een kleine geldsom die nog aan de kassa lag. De politie onderzoekt de zaak, van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.