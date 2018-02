Inbrekers aan de haal met 500 euro bij KSA 06 februari 2018

De leiding van de KSA in Menen is radeloos. In één jaar tijd werd afgelopen weekend al voor de zesde keer ingebroken in hun lokaal.





"Onze grote kluis hebben ze met geweld opengebroken. Ze zijn ervandoor gegaan met zo'n 500 euro", vertelt hoofdleidster Manon Vanhee (19). De inbraak vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag en werd zaterdagnamiddag door haar opgemerkt.





"Met zwaar materiaal hebben ze de deur opengewrikt van ons lokaal langs de Oude Leie-laan. Daar staat onze kluis, die zo groot is als een kleerkast, van zo'n 800 kilogram. Met materiaal dat ze in ons lokaal hebben gevonden hebben ze de kluis met geweld opengebroken. Het hele lokaal lag volledig overhoop en zo'n 500 euro die nog in de kluis zat, is verdwenen." Tot overmaat van ramp stelden ze bij de KSA gisternamiddag nog eens vast dat alweer dieven waren binnengeweest.





"Ze hadden het lokaal nog wat meer overhoop gehaald en gingen er deze keer vandoor met een beamer". De leiding van de KSA is de vele inbraken meer dan beu.





"Het is al de zesde keer in één jaar tijd dat ze bij ons hebben ingebroken. We hadden onze toegangsdeur al beveiligd met een extra slot en een balk, maar dat helpt blijkbaar niet. Ik vermoed dat ze binnendringen door middel van een slijpschijf. We zijn radeloos en vinden het jammer dat de stad niets onderneemt om de inbraken tegen te gaan. Vanaf nu blijft sowieso niets meer achter in het lokaal."





(MPM/AHK)