Inbreker steelt “mooiste poes van asiel”, maar enkele uren later staat politie aan zijn deur Lieven Samyn en Xavier Coppens

20 januari 2019

In dierenasiel De Grensstreek heeft een man zaterdagmiddag een langharige poes uit een kooi gestolen. De dader klom over een poort van twee meter en forceerde een deur, maar hij had niet in de gaten dat een bewakingscamera hem filmde. Bij een huiszoeking vond de politie naast de poes ook nog een verwaarloosde slang en een degoe (een knaagdier, familie van de cavia). "De mooiste poes van ons asiel is opnieuw in goede handen", zegt vrijwilligster Sarah Delombaerde (35).

Zaterdagnamiddag merkte een vrijwilligster op dat de poes uit haar kooi op de quarantaine-afdeling was verdwenen. De zwerfkat was pas op vrijdag in het asiel gearriveerd. De beelden van de bewakingscamera brachten duidelijkheid. “Ik zag op de beelden een man over de twee meter hoge poort klimmen en ons asiel binnendringen”, vertelt Sarah. “Onze Amerikaanse stafford Rocky schrikte hem niet af. Nu ja, Rocky is ook te lief en maakte geen aanstalten om hem aan te vallen, integendeel.” De indringer doorzocht alle lokalen en vertrok uiteindelijk met de langharige poes in een transportbak.

Meteen herkend

Sarah verwittigde de politie. Eén agent herkende de dader meteen bij het bekijken van de beelden. Hij bleek immers geen onbekende voor politie en gerecht. Er volgde enkele uren later al een huiszoeking in Menen, waarbij de politie niet alleen de poes, maar ook een verwaarloosde slang en een degoe in beslag nam. “Amper acht uren na de diefstal was de poes al terecht. Puik werk van de politie”, vindt Sarah. “Nu kan de poes op controle naar de dierenarts en daarna kijken we uit naar een nieuw baasje. Het is echt wel de mooiste poes van het asiel. Eind goed, al goed, al vraag ik me wel af wat iemand bezielt om in een asiel in te breken en een poes te stelen. Het adoptiegeld voor zo’n poes bedraagt amper 110 euro.”