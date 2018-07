Inbraak bij slagerskoppel 16 juli 2018

Iemand die een oogje in het zeil houdt voor een slagersechtpaar uit Menen dat momenteel op reis is, heeft zaterdagavond rond 18.30 uur opgemerkt dat er was ingebroken in de woning van het koppel. De garagepoort bleek geforceerd. Of er ook effectief iets werd gestolen, zal pas duidelijk zijn als het echtpaar terug in het land is. (VHS)