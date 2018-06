Inbraak bij Flik&Co 26 juni 2018

Tijdens het voorbije weekend is ingebroken in cadeauwinkel Flik&Co in de Rijselstraat. De dader ging er met de inhoud van de kassa en een iPad vandoor en vluchtte via het dak weg. In de winkel richtte hij ook schade aan. Op camerabeelden is te zien hoe de dader in een steegje zo'n vier meter naar beneden springt om weg te vluchten. (LSI)