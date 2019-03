In twee uur tijd drie spoorlopers gevat net voor nieuwe campagne Infrabel van start ging LSI

26 maart 2019

14u53

Bron: LSI 0

Net voor Infrabel maandag de nieuwe sensibiliseringscampagne tegen spoorlopers had gelanceerd, voerde de politie van de zone Grensleie afgelopen vrijdag al een actie aan spoorwegovergangen in Wevelgem en Menen. In een tijdspanne van twee uren werden drie overtredingen vastgesteld.

Eén voetganger stak de spoorwegovergang over vooraleer het rode licht opnieuw wit kleurde en twee auto’s stonden nog op de sporen toen het belsignaal weerklonk. “Gevaarlijk”, klinkt het bij de politiezone Grensleie. De overtreders mogen zich aan een boete verwachten. Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK bij 1.000 Belgen die pendelen of in de buurt van een spoorweg wonen, blijkt dat 46 procent de afgelopen zes maanden bewust het rode licht negeerde of onder de slagboom glipte. In 2018 vielen negen doden en drie zwaargewonden bij ongevallen aan overwegen. Jeroom Slagboom wordt het nieuwe gezicht van de campagne van Infrabel.