Ijssalon al vierde keer slachtoffer van brandstichting. Nu plant auto zich in gevel en vat vuur. AHK

10 december 2018

07u14

Bron: Eigen info 0 Menen In de Rijselstraat in de barakken in Menen is zondagavond Alwéér een poging gedaan om het ijssalon cremerie Pascal in brand te steken. Een autobestuurder reed met zijn wagen in het ijssalon en vatte vuur. “Ik heb geen idee wie het op mij gemunt heeft”, reageert zaakvoerder Pascal Verduyn.

De witte auto met Franse nummerplaat reed omstreeks 22.30 uur in de vitrine van cremerie Pascal en vatte kort daarna vuur, toen de hulpdiensten arriveerden was van de bestuurder geen spoor meer. De zaakvoerder van het ijssalon, cremerie Pascal, was boven naar tv aan het kijken toen hij plots een klap hoorde. Hij is meteen naar buiten gegaan en bleef ongedeerd. Volgens getuigen zaten twee personen in de wagen en stapten na het ongeval in een andere zwarte auto om daarna weg te vluchten. Het is al de vierde keer sinds 20 november dat de zaakvoerder te maken krijgt met pogingen tot brandstichting. Afgelopen week probeerden vandalen nog brand te stichten met benzine. Eerder werden al pogingen ondernomen door aanmaakblokjes aan te steken en die tegen de rolluik van het ijssalon te leggen. Wie telkens verantwoordelijk is de brandstichtingen is onduidelijk. “Ik heb echt geen idee wie me telkens viseert”, zegt zaakvoerder Pascal Verduyn. De schade in het ijssalon is aanzienlijk, de glazen gevel is volledig kapot. Binnenin de zaak is geen brandschade. De plaats werd gisteren in beslag genomen en het parket kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken.