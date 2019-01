Iets minder bevallingen in Meense materniteit Maxime Petit

03 januari 2019

In de kraamafdeling van AZ Delta Menen werden in 2018 451 bevallingen genoteerd. Dat zijn er 37 minder dan het jaar voordien of een daling van 7,58%. Er zijn in West-Vlaanderen globaal gezien nochtans 2,79% meer bevallingen geregistreerd dan in 2017. “Een directe verklaring voor onze kleine terugval is er niet maar het valt wel op dat wij vaak tegen de provinciale trend ingaan”, zegt hoofdvroedvrouw Heidi Loyson. “De voorbije vijf jaren kenden wij wel telkens een vooruitgang en in 2016 en 2015 lag de groei zelfs boven de 17%.”

Er kwamen in 2018 ook minder tweelingen ter wereld in Menen: 4 tegenover 10 in 2017. De hoofdvroedvrouw ziet de toekomst van de kraamafdeling wel positief tegemoet: “We kenden een sterke start in dit nieuw jaar en de prognoses voor de komende maanden zien er uitstekend uit. Er is ook een extra gynaecoloog die ondertussen helemaal is ingewerkt en dat kan het aantal geboorten alleen maar ten goede komen.”