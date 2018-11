Huwelijksbootje van Roland en Olga vaart 65 jaar 07 november 2018

Roland Geldhof (85) en Olga Catry (85) werden in het stadhuis ontvangen voor 65 huwelijksjaren. Het koppel huwde in 1953 en woont in de Ieperstraat. Roger en Olga kregen met Gery en Marvin twee kinderen. Annelies, Gilles, Alicia en Kenny zijn de vier kleinkinderen, Ilona, Lyenke en Ilyase de drie achterkleinkinderen. Roland werkte 46 jaar als wever over de grens in Halluin in Frankrijk. Olga bleef huismoeder.





(XCR)