Huize Ter Walle krijgt kwaliteitslabel 22 maart 2018

Huize Ter Walle heeft als eerste organisatie in West-Vlaanderen het Keurmerk 'Prezo Woonzorg' behaald. De Vlaamse Overheid heeft sinds kort de Nederlandse erkende certificeringsorganisatie 'Perspekt' onder de arm genomen om de voorzieningen voor ouderenzorg door te lichten via een audit, en daarna een internationaal erkend label te overhandigen. "In Huize Ter Walle zijn we fier om bij de eersten te zijn die dat keurmerk behalen", zegt Ludo Vanderaspoilden, algemeen directeur. "We danken dit in de eerste plaats aan de inzet van onze medewerkers die dag na dag hun beste beentje voorzetten om de kwaliteit van onze dienstverlening steeds te verbeteren." (JME)