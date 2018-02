Huis en twee wagens beschadigd bij autobrand 10 februari 2018

02u39 0 Menen Langs de Kortrijkstraat in Menen ging gisterenmorgen omstreeks 6 uur een geparkeerde Franse auto plots in vlammen op. De woning waar de auto voor stond geparkeerd, liep schade op, net zoals de auto voor de Franse Citroën.

"Ik werd om 6 uur wakker door een knetterend geluid", vertelt de Franssprekende bewoonster. "Ik dacht eerst dat de buren misschien ruzie aan het maken waren. Tot ik mijn raam hoorde springen. Ik probeerde een rolluik in de kamer van mijn kindje omhoog te trekken, maar dat lukte niet. Toen ik mijn voordeur opendeed zag ik de auto voor mijn woning volledig in lichterlaaie staan. Door de hitte en de vlammen kon ik niet naar buiten en heb ik meteen de hulpdiensten verwittigd." De brandweer snelde ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de witte Citroën C5 volledig in vlammen opging. Ook de auto van de bewoonster liep schade op aan de achterkant. "Ook mijn huis is beschadigd", zegt de vrouw. "De rolluiken zijn kapot, een raam is gesprongen en er is brandschade aan de hele voorgevel. Ik heb geen idee van wie die auto is, die stond hier gewoon geparkeerd."





Ook tijdens de bluswerken kwam de eigenaar van de witte Citroën met Franse nummerplaat niet opdagen. Omdat het vuur meer dan waarschijnlijk aan de binnenkant van de auto ontstond sluit de brandweer kwaad opzet uit. Wellicht gaat het om een kortsluiting. Door de brand was de Kortrijkstraat in Menen meer dan een uur volledig afgesloten voor het verkeer. (AHK)