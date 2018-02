Hugo Broos geeft aftrap op Noordstar 19 februari 2018

Hugo Broos (65), gewezen Rode Duivel en gewezen bondscoach van Kameroen, zakte zondagnamiddag naar vierdeprovincialer Noordstar Heule af. Waar hij de aftrap gaf tegen Rekkem Sport. "We zijn verheugd dat Broos op onze uitnodiging inging", zegt voorzitter Pieter Soens. "Het is een uitdaging om van elke thuismatch een feest te maken. Want het is voor provinciale clubs niet evident om supporters aan te trekken door de concurrentie van wedstrijden op zondagnamiddag in eerste klasse, die op tv getoond worden. Maar Hugo Broos weet als geen ander het belang van provinciaal voetbal te waarderen. Zonder de vele provinciale clubs zou het voetballandschap niet zijn zoals het nu is. De meeste profvoetballers begonnen namelijk in een provinciale club", aldus Soens. (LPS)