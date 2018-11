Houtvoorraad vat vuur in berging 21 november 2018

In de Beekstraat brak maandag in de vooravond brand uit in de gemetselde berging naast de woning van een oudere dame.





Die was niet thuis toen haar buren merkten dat er rook ontsnapte door het ventilatierooster van een raam. De brandweer moest de deur van de berging forceren om de brand meester te kunnen. Bleek dat binnen een houtvoorraadje om nog onbekende reden vuur had gevat. De schade bleef beperkt.





Omdat op hetzelfde moment vlakbij in de Guido Gezellelaan de brandweer ook was opgeroepen voor een horizontale evacuatie van een zieke, snelde de ladderwagen van de Ledegemse brandweerpost naar Menen om er collega's van Lauwe en Kortrijk bij te springen.





(VHS)