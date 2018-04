Hoogzomer in Serge Bertenpark 19 april 2018

Het fantastische zomerweer zorgde voor een klapper van formaat op de Buitenspeeldag in Menen. Honderden kinderen, ouders en grootouders vonden de weg naar het Serge Bertenpark dat voor de gelegenheid zowaar was ingericht als een echt vakantiedomein. De kinderen kozen vooral voor de klassiekers met ravotten in het zand, tuimelen op het springkasteel en racen met de go-cart. "Vorig jaar waren er om en bij de 500 kinderen en ouders, maar op de Buitenspeeldag van gisteren was er merkelijk meer volk", weet schepen van Jeugd Griet Vanryckegem (N-VA). "Sinds vorig jaar kiezen we voor groen dat minder gekend is onder de Menenaars. Ondertussen is het Serge Bertenpark een populair park geworden, met dank aan het succes van de Buitenspeeldag."





(XCR)