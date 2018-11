Hondenzegening brengt 500 euro op 22 november 2018

02u22 0

Net als vorig jaar bracht de hondenzegening tijdens de jaarmarkt 500 euro op. Meer dan honderd viervoeters daagden op met hun baasje om zich te laten zegenen aan de Sint-Vedastuskerk. Twee jaar geleden ging de opbrengst naar het dienasiel De Grensstreek in Rekkem, vorig jaar naar de Vrienden der Blinden in Koksijde. Organisator Marc Buyck koos dit jaar voor de Meense vzw Donate a Dog. Tijdens deze derde jaarmarkt was er voor het eerst een paardenzegening.





(XCR)