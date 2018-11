Honden en konijn sterven in woningbrand HUISDIER HEEFT MOGELIJK FORNUIS AANGEZET LIEVEN SAMYN

27 november 2018

02u26 0 Menen Een hevige brand aan de achterbouw van een kleine rijwoning op de Barakken in Menen heeft gisterennamiddag het leven gekost aan twee honden en een konijn. De woning is volledig onbewoonbaar. De bewoners bleven ongedeerd.

Een buurman merkte rond 15 uur rook op in de Schansstraat aan de achterkant bij de buren. "Ik ging buiten een kijkje nemen en zag heel wat rook", vertelt hij. "Ik dacht nog even met de ladder over de muur te kruipen, maar ik bedacht me meteen. Ik heb daarop de brandweer gebeld, maar al snel zag ik ook vlammen. Samen met mijn vriendin en onze hondjes maakten we ons uit de voeten. Ik bonkte nog op de deur van de buren omdat ik niet wist of ze thuis waren, maar ik kreeg geen reactie. Toen de politie arriveerde, stampten de agenten de deur in. Ook de deur van een aanpalende buur stampten ze in, maar ook daar was niemand thuis."





Bewoners Noël Endron (60) en zijn echtgenote Michèle Bourgois namen op het ogenblik van de brand deel aan een activiteit in De Kring, wat verderop in de straat. Ze waren net daarvoor bezig geweest met een pot kaarsenvet op het fornuis. "Maar ik ben er zeker van dat ik het vuur gedoofd heb", reageert Noël.





Noodwoning

Mogelijk sprong een van de drie honden op een knop van het fornuis waardoor het vuur aansloeg. In ieder geval ontstond de brand in de buurt van het fornuis. Twee honden en een konijn overleefden de verstikkende rook niet.





Noël en Michèle bleven tijdens de bluswerken in de woning van Noëls broer, net om de hoek in de Vredestraat. Daar konden ze bij gebrek aan ruimte echter de nacht niet doorbrengen. De verzekering bood hen een onderkomen op hotel aan.





De komende dagen zal het OCMW helpen zoeken naar een andere woning. De woning van de buren bleef grotendeels gespaard. Er was alleen wat rook- en waterschade. "Gelukkig maar. Alles was net opnieuw geschilderd", besluit de buurman.