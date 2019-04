Home-invasions in Lauwe en Nieuwkerke: gangsters knippen dure ring van vinger slachtoffer Hans Verbeke

14 april 2019

23u00 8 Menen Brutale gangsters hebben zaterdag op klaarlichte dag in Lauwe een koppel op leeftijd overvallen toen ze thuiskwamen met hun boodschappen. De man kreeg pepperspray in het gezicht, zijn vrouw speelde een ring met dure briljant kwijt. In Nieuwkerke werd diezelfde nacht een man opgewacht bij thuiskomst. Daar vloeide zelfs bloed. De politie onderzoekt of er een link is tussen beide feiten.

Een 75-jarige ex-ondernemer uit Lauwe en zijn even oude echtgenote trokken zaterdagnamiddag de grens over om boodschappen te doen in hypermarkt Auchan. Terug thuis, iets na 18 uur, liep het verkeerd. “Op het ogenblik dat we de voordeur openden, kwamen plots uit het niets drie mannen tevoorschijn”, getuigt de man. “Ze waren in het zwart gekleed en droegen dezelfde bivakmutsen. We wisten niet wat ons overkwam. De gangsters zeiden geen woord, maar gingen ons wel onmiddellijk te lijf. Twee van hen namen mijn vrouw in een houdgreep. Het was hen te doen om de dure ring die ze droeg. Ze knipten die zomaar van haar vinger.”

Vluchten dankzij pepperspray

In een reflex greep de bewoner één van de daders vast. “Ik probeerde de bivakmuts van zijn hoofd te trekken maar dat mislukte. Eén van zijn kompanen haalde een busje boven en spoot het in mijn gezicht. Pepperspray, zo bleek. Ik zag geen hand meer voor ogen en moest lossen. Daarop sloegen de gangsters op de vlucht. Hoe ze op ons domein geraakten en welke vluchtweg ze namen, weet ik niet. Maar ze waren duidelijk goed voorbereid. Ze leken alleen maar geïnteresseerd in de ring van mijn vrouw. Even goed hadden ze ons kunnen overmeesteren en binnen naar nog meer waardevols zoeken. Maar dat deden ze dus niet.”

Bloed aan de voordeur

Ook in Nieuwkerke werd een gezin slachtoffer van brutale gangsters. Toen de zoon des huizes om 1.15 uur ‘s nachts thuis arriveerde en naar binnen wilde gaan, wachtten minstens twee daders hem op. Aan de voordeur speelde zich een schermutseling af. Druppels bloed op de grond bewijzen dat. Of er ook iets buitgemaakt werd, is niet duidelijk. De bewoners wilden geen commentaar kwijt.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee feiten. Opmerkelijk is alvast een gelijkaardige modus operandi én de vaststelling dat de dader, hoewel ze daar duidelijk de mogelijkheid toe hadden, nalieten om een grotere buit te maken. Zo bleef in Nieuwkerke een snelle wagen met veel pk’s onaangeroerd.