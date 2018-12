Het mooiste kersthuis van de regio staat in Lauwe en telt meer dan 50.000 lichtjes Xavier Coppens

05 december 2018

19u51 4 Menen Dansende kerstmannen, draaiende rendieren, kerstmannen op de wip, in het rad of in de trein. De lichtfiguren staan en hangen allemaal op en voor de gevel van de familie Henry in Lauwe. Welkom in het mooiste kersthuis van de regio met bijna 51.000 lichtjes.

Het sprookjesachtige kersthuis in Lauwe wordt stilaan een begrip en telt dit jaar nog maar eens achtduizend extra lichtjes in vergelijking met vorig jaar. “Ik tel er nu exact 50.804, want ik houd alles bij in mijn notablokje”, lacht vader Johan Henry. Het feeërieke huis telt lichtjes en figuren in de voor-, zij- en achtertuin, aan alle gevels en zelfs in een tuinhok achteraan het huis. “Alles wat draait, is nieuw. Ik had geluk, want een zeventiger uit Moorsele houdt ermee op en verkocht zijn kerstdecoratie door aan mij. Goed voor vijftien extra figuren. En mijn verjaardagscadeau is geen verrassing meer. Elk jaar een nieuwe figuur.” In negen jaar tijd is het aantal lichtjes vervijfvoudigd. En de elektriciteitsrekening? Die blijft dalen, dankzij nieuwe ledlichtjes. Over de opbouw doet Johan naar eigen zeggen zes weken. Afbreken duurt gelukkig maar 14 dagen. Johan Henry en zijn familie wachten tot na de komst van Sinterklaas om het kersthuis elke dag te verlichten, zowel ‘s morgens als ‘s avonds. Wie vrijdagavond langsgaat tijdens de opening vanaf 17.30 uur wordt gratis getrakteerd op een gezellige kerstmarkt met liefst 35 marktkramers.