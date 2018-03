Heropflakkering brand Rekkem 23 maart 2018

02u46 0

In de woning die in de nacht van dinsdag op woensdag volledig vernield raakte door een zware brand in de Murissonstraat in Rekkem, brak gisterenmorgen een kleine heropflakkering uit. Arbeiders die op het dak van de woning ernaast werken aan het uitvoeren waren, zagen plots rook opstijgen uit het uitgebrande pand. Ze verwittigden meteen de brandweer die ter plaatse kwam controleren. De brandweer spoot het huis nog eens volledig nat en controleerde het nog eens extra. (AHK)