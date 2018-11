Herfstsportkamp sportgroep Vaste Vuist Lauwe was megasucces 09 november 2018

In de herfstvakantie organiseerde sportgroep Vaste Vuist Lauwe een kleutersportkamp en omnisportkamp.





Een 100-tal kinderen schreef zich in en kon genieten van het uitgebreide sportaanbod van de club. De inhoud werd aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Dit kamp bevatte zowel bewegingsspelen als turnen, dans en balsporten. Inschrijven voor sportkampen in de kerstvakantie is ook al mogelijk. In de kerstvakantie organiseert de club 2 kleutersportkampen, een omnisportkamp en een danskamp. We herkennen op de foto een 100-tal deelnemers aan de herfstsportkampen van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe.





(BPW)