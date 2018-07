Help mee kunstwerken bouwen op Salto-festival 07 juli 2018

02u30 0 Menen Zondag kan je letterlijk meebouwen aan deze editie van cultuurfestival Salto in Menen. Op zes locaties langs het wandelparcours zullen zes beeldende kunstenaars samen met Menenaars kunstwerken bouwen die deels bestaan uit 12.000 kleurrijke bouwblokken.

Kunstenaars Robbert & Frank bouwen bijvoorbeeld samen met bezoekers een unieke trap om hopelijk hoog genoeg te reiken zodat ze bij de verrassing raken die ze daar hebben verstopt. Langs het parcours van één kilometer lang, door het centrum van de stad, brengen muzikanten, artiesten en kunstenaars elke mogelijke kunstvorm in zo'n 35-tal acts. De Meense Figuranten interviewden op speelse wijze 50 Menenaars rond het thema 'Waar vindt een mens troost', en vonden hierin inspiratie voor de performance 'Troostlijnen' op de parking van de Post.





Sauna, iemand?

Het Bois de Boulogne wordt opnieuw omgetoverd in een familietheaterpark met verrassende voorstellingen. Op het einde van de Oude Leielaan wordt een 'paradijs' ingericht, waar de bezoeker de rust kan opzoeken. Voor wie het niet warm genoeg kan zijn - er wordt 28 °C voorspeld - zijn er ook twee sauna's die het Instituut voor de Volkswarmte naar Salto brengt. In elke sauna is plaats voor zes personen. Na de sauna kan je afkoelen in de buitendouche.





De aftrap van het festival wordt gegeven om 15u, door de Harmonie van Lauwe. Daan is de hoofdact op de Groentenmarkt om 21u, Studio 45 sluit het festival af. (JME)