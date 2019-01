Hele voormiddag geen treinverkeer tussen Kortrijk en Moeskroen Alexander Haezebrouck

15 januari 2019

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Moeskroen lag vanmorgen vanaf 8.15 uur tot en met 13 uur in beide richtingen volledig stil. Dat kwam door een ongeval. De trein reed in de richting van Kortrijk toen het ter hoogte van de Spoorwegstraat in Lauwe mis ging. De dertig treinreizigers werden om 9.15 uur geëvacueerd en met een bus naar hun bestemming gebracht. De hele ochtend werden vervangbussen van De Lijn ingezet. Reizigers die naar Rijsel wilden reizen, werd aangeraden om via Doornik te reizen. Het ongeval betrof een wanhoopsdaad. Wie met vragen over zelfdoding zit kan terecht op het gratis nummer 1813.