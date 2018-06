Hannes Verstraete leidt voortaan muziekacademie 22 juni 2018

De 31-jarige Hannes Verstraete uit Borgerhout mag vanaf 1 september de stedelijke academie voor Muziek en Woord in Menen leiden. Hij volgt hiermee Jo Noreille op die na een carrière van 41 jaar afscheid neemt van zijn academie.





Hannes Verstraete is geboren in Kortrijk, maar ruilde West-Vlaanderen voor Antwerpen. Hij behaalde een master in de muziek aan het koninklijk conservatorium van de Artetis hogeschool in Antwerpen. "Ik geef tot op heden les in drie academies in Antwerpen, Herentals en Harelbeke, in die laatste stad groeide ik op. Daarnaast ben ik freelance hoornist. Ik werk graag samen met collega's, organiseer graag en coördineerde al wat projecten. De ambitie om directeur te worden koester ik wel al even", zegt de jonge muzikant. (XCR)