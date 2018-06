Handtas gestolen tijdens levering maaltijden 29 juni 2018

03u07 0

Op weg naar een sollicitatiegesprek ging een 44-jarige Fransman uit Tourcoing in Menen er met de handtas van een vrouw vandoor. De handtas lag in de wagen van het slachtoffer, dat maaltijden aan huis leverde.





Een getuige zag alles gebeuren en kon Nassim A. klissen. De man bekende meteen en gaf de handtas zonder slag of stoot terug. Hij pleegde de diefstal omdat hij financiële problemen had. De politie nam meteen ook zijn voertuig in beslag.





Het openbaar ministerie vorderde voor de rechtbank een celstraf van drie maanden en een boete van 400 euro. Vonnis op 27 juli.





(LSI)