Handtas en portefeuille gestolen bij inbraken LSI

09 december 2018

11u49

Bron: LSI 0

Bij twee inbraken in Menen zijn donderdagnacht een portefeuille en een handtas gestolen. In de Schansstraat ging de dief aan de haal met het geld uit de portefeuille, in de Grondwetstraat liet hij de gestolen handtas onaangeroerd achter in de tuin. Van de dader is voorlopig geen spoor.