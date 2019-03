Gymnastes Vaste Vuist plaatsen zich massaal voor provinciale finale Alexander Haezebrouck

07 maart 2019

Zo goed als alle turnsters van Sportgroep Vaste Vuist in Lauwe wisten zich afgelopen weekend in Wervik te plaatsen voor de provinciale finale. Die finale gaat door op 25 mei in de splinternieuwe topturnhal in Lauwe. Er zijn nog twee voorrondewedstrijden waarin gymnasten zich kunnen plaatsen voor die provinciale finale.