Grote Markt krijgt nieuwe beleveniswinkel 30 augustus 2018

02u45 0 Menen Tijdens de Wieltjesfeesten nu zaterdag opent 't Kazematje op de Grote Markt, een beleveniswinkel waarbij genieten, eten en shoppen door elkaar lopen.

"Alles wat de klant proeft, zal hij kunnen kopen. Ook de borden, glazen en het bestek", zegt zaakvoerster Anne Verhelst.





Moeder en dochter Anne Verhelst en Lisa Florin zijn toe aan een nieuwe uitdaging. De voorbije drie jaar runden ze al een kaaswinkel, maar nu gaan ze voor een totale belevenis in een karakteristiek pand op de Grote Markt. "Het concept heet 'blurring', letterlijk betekent dat vervaging. Een conceptstore is dat waar alles door elkaar loopt. In onze zaak gaan de mensen kunnen ontbijten of lunchen, een koffie drinken, kaas bestellen en de thee kopen die ze net hebben gedronken en zelfs het kopje waaruit ze de koffie dronken", vertelt Anne Verhelst. Haar zaak 't Kazematje opent zaterdag in een winkelpand dat helemaal heringericht werd. "Ik droom al lang van een koffiehuis of een bistro en het pand op de Grote Markt. Ik ben daar al dertig jaar verliefd op. Toevallig kwam dat vrij nadat de vorige zaakvoerster naar Ieper verhuisde."





't Kazematje zal elke morgen van dinsdag tot en met zaterdag open zijn vanaf 8.30 uur. Tijd voor een koffie of een ontbijt. 's Middags zullen lichte maaltijden aangeboden worden én in de namiddag kiezen we voor een thee- en koffieformule zoals Hyacinth Bouquet uit de Britse serie 'Schone Schijn'.





(XCR)