Grote hinder door nutswerken in de Lauwbergstraat Alexander Haezebrouck

28 februari 2019

16u39 0

Vanaf maandag vier maart worden er nutswerken uitgevoerd in de Lauwbergstraat. Dat zal voor serieuze hinder zorgen in Lauwe. De werken duren tot en met vijf april. Ook in de Schoolstraat en op Lauweplaats zal er door de werken grote hinder zijn. De werken gebeuren in opdracht van Orange, Fluvius en De Watergroep. In de eerste fase van vier maar tot en met 8 maart zal er vooral hinder zijn in de Schoolstraat, een deel van Lauweplaats en een deel van de Lauwbergstraat. In de tweede fase van één april tot en met vijf april zal de hinder vooral in de Lauwbergstraat zijn.