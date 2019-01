Grootste verschil? Meer keuzevakken Scholen aan de Leie klaar voor vernieuwd 1ste middelbaar Xavier Coppens

31 januari 2019

10u57 6 Menen Op 1 september 2019 start de uitrol van de hervorming van het secundaire onderwijs. In Menen kunnen de leerlingen van het eerste jaar voortaan enkele uren les volgen in een andere school dan hun hoofdschool. Nog nieuw is dat het vak Engels al vanaf het eerste jaar onderwezen wordt.

In tegenstelling tot Waregem en Roeselare verloopt de voorbereiding van de hervorming van het secundaire onderwijs van de scholengroep Scholen aan de Leie in Menen, Wevelgem en Wervik voorlopig zonder protest. De hervorming start volgend schooljaar in het eerste jaar en zal daarna uitgerold worden in de daaropvolgende leerjaren. “Met de vernieuwde eerste graad willen we elke leerling volop kansen geven. Binnen het eerste jaar krijgen alle leerlingen 27 lesuren algemene vorming. Helemaal nieuw is het vak Engels voor alle leerlingen. Ze krijgen ook één uur leer- en leefsleutels”, vertelt coördinerende directeur Diederik Bevernage. De scholengroep Scholen aan de Leie telt de Meense scholen Sint-Joris, VTI Sint-Lucas en Sint-Aloysiuscollege, het Sint-Pauluscollege in Wevelgem, Sint-Jorisschool in Geluwe en Sint-Jozefscollege in Wervik.

Vier vrije lesuren

“De leerlingen kiezen hun opleiding in twee fasen. In een eerste fase kiezen ze tussen drie mogelijke invullingen van de basisvorming 1B, 1A en 1A met uitbreiding. In een tweede fase kunnen leerlingen verschillende invullingen kiezen voor de vier lestijden die nog niet vastgelegd zijn. Per basisvorming zijn er verschillende mogelijkheden. Leerlingen kiezen voor één of twee modules: vier uur Latijn, drie uur STEM en 1 uur wiskunde, of modules van twee uur naar keuze. Die keuzevakken kunnen vreemde talen, wiskunde en techniek zijn, maar ook ondernemen, sociale wetenschappen, kunst en creatie.” Leerlingen die in Menen les volgen, kunnen er voor kiezen om bepaalde modules te volgen in een andere school. “Zo kan een leerling van het Sint-Aloysiuscollege een module STEM-Robotica volgen in het VTI bijvoorbeeld.” Met de onderwijsvernieuwing zullen de verschillende scholen nog nauwer gaan samenwerken. “De klemtonen van de hervorming is voor onze scholengroep niet zo vernieuwend. We streven er nu al naar om geen enkele leerling los te laten. Ze krijgen een sterke basis mee en worden goed georiënteerd. Uitgangspunt blijft om leerlingen passend uit te dagen zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien.

Infomoment

Er wordt extra uitleg gegeven over de vernieuwde aanpak op 11 februari om 19.30 uur op vier locaties: in CC De Steiger, in Sint-Jorisschool Geluwe, Sint-Jozefscollege Wervik en Sint-Pauluscollege Wevelgem. De verschillende modules en keuzemogelijkheden vind je uitgebreid terug op de website www.scholenaandeleie.be.