Groen: "Vlaamse overheid kapt eigen kwetsbaar bos" 12 mei 2018

Groen, dat zich al geruime tijd verzet tegen het kapbeleid langs de autosnelwegen, noemt de toestand in Lauwe absurd. "Op de berm langs de E17 op de grens tussen Lauwe en Menen is de strook op het gewestplan ingekleurd als bosgebied. Het zou dan ook logisch zijn om de natuur er op de eerste plaats te zetten in plaats van te kappen onder het mom van onder andere veiligheid", werpt provincieraadslid Maarten Tavernier op. Langs de snelweg in Lauwe zelf is het volgens Groen nog straffer. Vlaams parlementslid Bart Caron: "De strook met bomen werd vorig jaar door de Vlaamse overheid op een kaart gezet als kwetsbaar bos. Dat ze een jaar later door diezelfde overheid gekapt worden, is een illustratie van hoe er een antibosbeleid wordt gevoerd." (XCR)





